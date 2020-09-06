Следственный комитет (СК) Белоруссии не будет обсуждать с членами Координационного совета (КС) оппозиции страны возможность возбуждения уголовных дел по случаям насилия со стороны правоохранителей в отношении участников акций протеста. Об этом говорится в ответе СК на запрос пяти членов президиума КС, передает РИА Новости 5 сентября

Еще два члена Координационного совета оппозиции Белоруссии были вызваны на допрос © sk.gov.by

«С учетом установленных к настоящему времени по делу [возбужденному из-за создания КС оппозиции] обстоятельств, обсуждение должностными лицами Следственного комитета с Координационном советом в любом формате вопросов о возбуждении уголовных дел как по указанным в обращении фактам [насилия], так и по любым другим не основано на законе и является нецелесообразным», — говорится в ответе СК.

В нем также отмечается, что по поручению руководства ведомства электронное обращение от имени членов президиума КС приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного 19 августа генпрокурором Белоруссии из-за создания совета оппозиции.

Ранее сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.