Уголовные дела за дублирование в соцсетях чужих публикаций уже стали некой «нормой» украинского общества, но это противоречит не только здравому смыслу, но и закону, а он восторжествует, рассказал изданию Украина.ру адвокат Андрей Гожый

Правозащитник надеется на скорое изменение ситуации, хотя, говорит, быть уверенным в этом наверняка невозможно. История Украины знает примеры люстраций, лишения пенсий, привлечения к ответственности по истечении срока давности содеянного и даже несодеянного.

Гожый: СБУ при Зеленском сажает за репосты и считает лайки © Facebook, Андрей Гожый

«Поэтому я не оставляю надежду на то, что когда придёт народная власть — законным образом, путём выборов, — тогда будет создан специальный комитет по расследованию преступлений в сфере правоохранительной деятельности, будут приняты законы, которые отменят сроки давности для таких преступлений. Такое ведь было в некоторых странах. И я надеюсь, что это будет и на Украине» — сказал Гожый.

Правозащитник посоветовал всем тем, кого СБУ обвиняет в сепаратизме за репост, не подписывать признание, потому что власти изменятся, а клеймо судимости на человеке останется.

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