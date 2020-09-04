Арьев опубликовал ответ СБУ на свое обращение, в котором говорится о том, что спецслужбы установили деятельность в России некоего вооруженного формирования «ЧВК МАР». Вербовкой занимался человек с именем «Сергей Петрович». По словам Арьева, это был оперативный сотрудник СБУ.
Также были установлены анкетные данные 40 человек. Депутат призвал спикера Рады Дмитрия Разумкова немедленно создать временную следственную комиссию.
«Если нет — эти документы будут немедленно обнародованы», — заявил он.
Также он показал и ряд протоколов осмотров, которые были подписаны следователями СБУ. Там содержатся расшифровки якобы переговоров между сотрудниками СБУ и «наемниками ЧВК Вагнера».