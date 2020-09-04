Арьев опубликовал ответ СБУ на свое обращение, в котором говорится о том, что спецслужбы установили деятельность в России некоего вооруженного формирования «ЧВК МАР». Вербовкой занимался человек с именем «Сергей Петрович». По словам Арьева, это был оперативный сотрудник СБУ.

Также были установлены анкетные данные 40 человек. Депутат призвал спикера Рады Дмитрия Разумкова немедленно создать временную следственную комиссию. 

Всё о нашумевшей истории с «ЧВК Вагнера». Как готовилась и почему провалилась операция украинских спецслужб
Всё о нашумевшей истории с «ЧВК Вагнера». Как готовилась и почему провалилась операция украинских спецслужб
© Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

«Если нет — эти документы будут немедленно обнародованы», — заявил он.

Также он показал и ряд протоколов осмотров, которые были подписаны следователями СБУ. Там содержатся расшифровки якобы переговоров между сотрудниками СБУ и «наемниками ЧВК Вагнера».    