Компании требовали, чтобы «Приватбанк» выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны лицами, связанными с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Общая сумма требований компаний — 250 миллионов долларов депозитов и 100 миллионов долларов процентов, которые были насчитаны по ставке около 13% годовых.
Офшоры обратились в Печерский райсуд еще в 2017 году. Он до сих пор не принял решения, однако постановил, что «Приватбанк» должен выполнять условия указанных договоров. Заявление компаний, которое суд удовлетворил 2 сентября, заключалось в том, что выполнение договоров означает физическое списание средств со счетов банка.
Теперь, чтобы списать средства, компаниям Суркисов нужно получить решение суда о возобновлении исполнительного производства. Соответствующая жалоба будет рассмотрена в суде 3 сентября.
Дальше дело зависит от исполнительной службы Минюста. По словам одного из адвокатов «Приватбанка», госисполнитель должен подписать соответствующее требование и предъявить его Нацбанку, если посчитает решение суда правомерным.
Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что позитивное решение в пользу компаний Суркисов «абсурдно и выходит за пределы здравого смысла».