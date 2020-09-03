Печерский районный суд Киева удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с «Приватбанка» 350 миллионов долларов. Об этом 2 сентября сообщило издание LIGA.net со ссылкой на одного из участников процесса со стороны «Приватбанка»

Минюст Украины не будет взымать в пользу Суркисов $250 млн с «Приватбанка» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Общая сумма требований компаний — 250 миллионов долларов депозитов и 100 миллионов долларов процентов, которые были насчитаны по ставке около 13% годовых.

Офшоры обратились в Печерский райсуд еще в 2017 году. Он до сих пор не принял решения, однако постановил, что «Приватбанк» должен выполнять условия указанных договоров. Заявление компаний, которое суд удовлетворил 2 сентября, заключалось в том, что выполнение договоров означает физическое списание средств со счетов банка.

Теперь, чтобы списать средства, компаниям Суркисов нужно получить решение суда о возобновлении исполнительного производства. Соответствующая жалоба будет рассмотрена в суде 3 сентября.

Дальше дело зависит от исполнительной службы Минюста. По словам одного из адвокатов «Приватбанка», госисполнитель должен подписать соответствующее требование и предъявить его Нацбанку, если посчитает решение суда правомерным.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что позитивное решение в пользу компаний Суркисов «абсурдно и выходит за пределы здравого смысла».