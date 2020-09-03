На Украине с начала эпидемии зафиксировано 128 228 случаев коронавируса, 2710 летальных, 59 676 пациентов выздоровели. Об этом 3 сентября сообщает Минздрав Украины в Telegram

Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья © РИА Новости, Макс Левин | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано во Львовской области — 15 116, в Киеве — 14 158 и Черновицкой области — 10 624. По состоянию на утро 3 сентября в Центр поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 189 516 сообщений о подозрении на COVID-19.