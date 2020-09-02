«Мы понимаем, что сегодня говорить, что фактически уже все хорошо на рынке труда — это не так. Но, главный вопрос сегодня не количество безработных, а главный вопрос, что должно сделать государство, скажем, выравнивать ситуацию на рынке труда, создавать рабочие места и фактически готовиться к следующей, если она будет, вспышке COVID-19», — заверил Ильичев.
По его словам, при таких условиях приоритетом для власти должно стать сохранение рабочих мест, поддержка национальных производителей и незащищенных украинцев.
Также Ильичев утверждает, что из-за сокращения спроса, транспортных ограничений и падения объемов производства с марта наибольшие потери несут гостинично-ресторанный и туристический бизнес.
Дополнительное давление создают миллионы гастарбайтеров, которые не могут найти работу на Украине.