Малый и средний бизнес на Украине может не выдержать новой волны коронавируса. Об этом 2 сентября в комментарии УНИАН заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев

«Мы понимаем, что сегодня говорить, что фактически уже все хорошо на рынке труда — это не так. Но, главный вопрос сегодня не количество безработных, а главный вопрос, что должно сделать государство, скажем, выравнивать ситуацию на рынке труда, создавать рабочие места и фактически готовиться к следующей, если она будет, вспышке COVID-19», — заверил Ильичев.

Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также Ильичев утверждает, что из-за сокращения спроса, транспортных ограничений и падения объемов производства с марта наибольшие потери несут гостинично-ресторанный и туристический бизнес.

Дополнительное давление создают миллионы гастарбайтеров, которые не могут найти работу на Украине.