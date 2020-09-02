Украинский юмористы и актеры Владимир Данилец и Владимир Моисеенко рассказали о своем отношении к событиям 2 мая 2014 года в Одессе и раскритиковали своего коллегу по цеху Олега Филимонова, который выдвинут кандидатом в мэры от партии «Слуга народа». Свою позицию они озвучили 2 сентября в эфире «112. Украина»

Филимонов, известный по своим выступлениям в команде КВН «Одесские джентельмены» и юмористическим шоу, оправдывал убийство нескольких десятков одесситов в 2014 году. Тогда будущий кандидат в мэры Одессы от партии Владимира Зеленского заявлял, что во время тех событий Антимайдан сам напал на якобы мирный марш украинских футбольных фанатов. Также он утверждал, что большую часть противников Евромайдана составляли завезенные из-за рубежа боевики. Запрещенные «Кролики». На Украине отменяют концерты Данильца и Моисеенко © Скриншот из видео

По словам дуэта, они давно знакомы с Филимоновым, однако не понимают, почему он встал именно на такие позиции.

«Мы все прекрасно видели, как людей загнали в Дом профсоюзов, мы видели, как девочки, добрые и хорошие, сидели и разливали по бутылочкам эту смесь, а потом эту смесь бросали, это что хорошо, это нормально?» — задался вопросом Данилец.

Его поддержал Моисеенко, который считает, что никто не имеет права распоряжаться человеческими жизнями: «Оправдывать жуткую смерть людей тем, что мы вроде бы кого-то победили, ребята, да кто вас назначил богом? Какое вы имеете право решать, кому жить, кому нет? Ну говорят люди на другом языке, даже если они откуда-то приехали. Я не понимаю, откуда это в голове у Олега. И неправда, что там были приехавшие, у нас много друзей в Одессе, и я знаю тех, у кого родные люди погибли в самом Доме профсоюзов и около Дома профсоюзов. Не знаю, что должно было повернуться в голове у Олега Филимонова, чтобы он оправдал любое убийство человека».

Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками майдана. Приехавшие накануне в город футбольные фанаты и активисты с опытом уличных боев в Киеве сумели разгромить своих противников, после чего направились к лагерю оппонентов на Куликовом поле и подожгли Дом профсоюзов, где укрывались сторонники федерализации. В результате действий праворадикалов заживо сгорели более 40 человек.