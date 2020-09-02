В городе Путивль Сумской области полицейский угрожал женщинам табельным оружием. По одной из версий, причина в том, что гражданки не надели маски. Об этом 2 сентября сообщила общественная организация «Стоп коррупция» в Facebook

По информации организации «Стоп коррупция», женщины ехали в туристический лагерь, а по дороге решили зайти в супермаркет. Там их отказались обслуживать без масок, тогда женщины вернулись к машине за средствами защиты и вновь зашли в магазин.

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«Через полтора часа те же правоохранители поймали женщин на улице и стали требовать подписать протокол об административном правонарушении, настаивая на необходимости идти в отделение», — говорится в сообщении «Стоп коррупция».

По данным общественной организации, женщины все-таки решили покинуть место конфликта, но тогда один из правоохранителей достал пистолет и направил дуло на женщин, требуя выйти из автомобиля.

Официального комментария об инциденте в полиции пока не дали.