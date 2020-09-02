По информации организации «Стоп коррупция», женщины ехали в туристический лагерь, а по дороге решили зайти в супермаркет. Там их отказались обслуживать без масок, тогда женщины вернулись к машине за средствами защиты и вновь зашли в магазин.
Местные патрульные полицейские, которые были там же, провели с туристками воспитательную беседу.
«Через полтора часа те же правоохранители поймали женщин на улице и стали требовать подписать протокол об административном правонарушении, настаивая на необходимости идти в отделение», — говорится в сообщении «Стоп коррупция».
По данным общественной организации, женщины все-таки решили покинуть место конфликта, но тогда один из правоохранителей достал пистолет и направил дуло на женщин, требуя выйти из автомобиля.
Официального комментария об инциденте в полиции пока не дали.