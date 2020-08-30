Россия вкладывала огромные деньги в Украину и другие постсоветские государства, рассчитывая на то, чтобы до тех пор, пока Россия не станет независимыми от этих стран, эти республики не разорвали с ней экономические связи. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

О политике на даче: Белоруссия раздора © Скриншот из видео Украина.ру

Пример Украины 2013-2014 года показал, пояснил эксперт, как легко эти связи можно разорвать, притом, что Киеву такой разрыв был бы невыгоден.

«Для России это было не только не смертельно, но даже не особо больно. Хоть по отдельным позициям и было достаточно больновато. Но это 2014, а не 1994 год. В 1994 году это бы угробило половину российской экономики. И деньги вкладывались именно в то, чтобы эти республики не сделали в 1994 году то, что сделали в 2014. Россия вкладывалась в свое будущее», — отметил Ищенко.

Сейчас, подчеркнул политолог, Россия проводит в отношении Украину совершенно иную экономическую политику, поскольку ситуация поменялась, и то же самое происходит в отношении Белоруссии, потому что Москва снизила свою зависимость от Минска.