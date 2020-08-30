До тех пор, пока Украина или Белоруссия сами не захотят проводить пророссийскую политику, у Москвы не будет возможности работать с населением этих стран и формировать там пророссийские силы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского

«Если они не хотят внутри, то ты хоть разбейся. Да, можно убить конкретного политика, и можно оккупировать страну. Других способов воздействия я не вижу», — категоричен эксперт.

Что касается санкционного давления, отметил политолог, то Москва пыталась оказывать экономическое воздействие на Киев, но в случае взаимозависимости стран не всегда возможно принять кардинальные экономические решения.

«Порошенковская Украина отказалась поставлять двигатели для российского ВМФ. На четыре года была задержана программа строительства фрегатов. Но к этому времени Россия вовсю занималось импортозамещением, и уже было построено предприятие, которое эти двигатели разрабатывало. А если бы это сделали 10 лет назад, то программа на 15 лет удлинилась. И так во всех сферах», — подчеркнул Ищенко.

То есть если вы можете что-то сделать сам, вы можете сколько угодно давить экономически, а если ты этого сделать не можете, вам остается только договариваться, добавил специалист.