Переориентация белорусских грузовых потоков с Литвы может негативно сказаться на ее экономике, и тогда республику ожидают весьма мрачные последствия. Об этом рассказал экономист Василий Колташов в недавнем комментарии порталу Baltnews

Белорусский эксперт сказал, что начнется в Литве, если Минск реально перекроет транзит © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что именно белорусские грузы фактически стимулировали и поддерживали Литву и были ее связью с континентом.

«Если Литва останется без белорусских товаров и потеряет этот транзит, то ее ожидают весьма мрачные последствия. Лукашенко был ее Богом и благодетелем в экономическом смысле», — отметил Колташов.

По его мнению, Литва при всем своем удобстве для транзита действительно рискует потерять белорусские товары, поскольку Минск может воспользоваться портами Латвии или Ленинградской области.

«Думаю, что Лукашенко никогда не простит. Причем не только Лукашенко, но и белорусская высшая бюрократия, для которой это вопрос жизни и смерти», — уверен экономист.

В то же время специалист добавил, что возможные ответные санкции негативно скажутся на курсе белорусской валюты, потому что Европа может найти способ заменить белорусские товары, а Минск, в частности, не может отказаться от поставок в Европу своих нефтепродуктов.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,5 млрд рублей).