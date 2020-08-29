После президентских выборов в США, которые должны пройти 3 ноября, напряжение в Белоруссии заметно упадет, а напряжение на Украине останется. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Политический вес Зеленского уменьшится, но Порошенко этим не воспользуется © РИА Новости, Александр Натрускин

«Поэтому в Белоруссии напряжение разжигается по большей части извне, из Соединенных Государств Америки и из Польши. Польша не только американский агент в Европейском союзе. У нее есть собственные интересы на западе Руси. В конце концов, и Белоруссия, и изрядная часть Украины была в составе объединенного польско-литовского государства», — указал Вассерман.

Но у Украины есть и внутренние причины для искусственного нагнетания напряженности, поскольку украинские руководители вынуждены принудительно дистанцировать свою республику от остальной России, порождая постоянный внутренний конфликт, добавил политолог.

Поэтому после выборов в Белоруссии напряжение пойдет на спад, а на Украине, к сожалению, все останется практически по-прежнему, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).