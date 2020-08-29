Дело в том, считает эксперт, что у России есть объективные экономические причины для того, чтобы не сближаться больше, чем сейчас, но Украина такими объективными причинами не располагает.
«Поэтому в Белоруссии напряжение разжигается по большей части извне, из Соединенных Государств Америки и из Польши. Польша не только американский агент в Европейском союзе. У нее есть собственные интересы на западе Руси. В конце концов, и Белоруссия, и изрядная часть Украины была в составе объединенного польско-литовского государства», — указал Вассерман.
Но у Украины есть и внутренние причины для искусственного нагнетания напряженности, поскольку украинские руководители вынуждены принудительно дистанцировать свою республику от остальной России, порождая постоянный внутренний конфликт, добавил политолог.
Поэтому после выборов в Белоруссии напряжение пойдет на спад, а на Украине, к сожалению, все останется практически по-прежнему, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).