В День независимости Украины, 24 августа, Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи сказал, что «зелень падает по осени».
По словам Корнилова, это намек на то, что осенью на выборах в местные органы власти экс-гарант намерен взять реванш за поражение своей политической силы в прошлом году. При этом он убежден, что на выборах будет подключен уличный фактор.
«А на Украине разве со времен Майдана кто-то отменял эти методы? Само собой, конечно [будут уличные столкновения]. И вот эти митинги 24 августа стали генеральной репетицией. И по мере продвижения этой повестки они будут расширяться», — сказал политолог.
Он считает, что особенно актуален этот сценарий будет в случае рассмотрения изменений постановления Верховной Рады о местных выборах и исключения упоминаний Донбасса.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.