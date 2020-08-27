Региональные выборы на Украине будут сопровождаться массовыми митингами и уличными столкновениями. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Для Украины протесты по разным поводам – это норма: политолог Фесенко о местных выборах © UKRLIFE.TV

По словам Корнилова, это намек на то, что осенью на выборах в местные органы власти экс-гарант намерен взять реванш за поражение своей политической силы в прошлом году. При этом он убежден, что на выборах будет подключен уличный фактор.

«А на Украине разве со времен Майдана кто-то отменял эти методы? Само собой, конечно [будут уличные столкновения]. И вот эти митинги 24 августа стали генеральной репетицией. И по мере продвижения этой повестки они будут расширяться», — сказал политолог.

Он считает, что особенно актуален этот сценарий будет в случае рассмотрения изменений постановления Верховной Рады о местных выборах и исключения упоминаний Донбасса.

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