Президент Украины Владимир Зеленский начал по примеру своего предшественника Петра Порошенко заигрывать с праворадикалами, готовясь к противостоянию на региональных выборах осенью. В этом уверен политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Будут пытаться отмайданить». Эксперты о протестах против Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Владимир Владимирович, в День независимости Украины, 24 августа, экс-президент Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени». Как думаете, что он подразумевал?

— Да он в общем-то и не скрывал, что за этим стоит — пояснил, что осенью будут выборы в местные органы власти, где они надеются взять реванш за поражение Порошенко и его политической силы в прошлом году.

То есть пока что это еще не призыв к свержению Зеленского или существующего строя, но предупреждение о том, что на осень они действительно готовят начало своего реванша.

- По вашим прогнозам, удастся ли провести выборы мирно, без конфликтов и столкновений? Или подключится фактор улицы?

— Обязательно подключится. А на Украине разве со времен Майдана кто-то отменял эти методы? Само собой, конечно. И вот эти митинги 24 августа стали генеральной репетицией. И по мере продвижения этой повестки они будут расширяться.

Если дойдет до рассмотрения изменений постановления Верховной Рады о местных выборах и исключения упоминаний Донбасса, конечно, это использует Порошенко и его камарилья, и в этом плане можете не сомневаться, конечно, будут использовать.

- Готов ли к этому Зеленский? Контролирует ли он ситуацию в стране?

— Я сомневаюсь, что Зеленский что-то контролирует. Он сейчас выработал себе стратегию по поводу того, чтобы напирать на мир, на то, что якобы никто не гибнет в Донбассе и что он очень хочет провести нормандскую встречу до этих выборов с тем, чтобы использовать это в своих избирательных целях на юго-востоке. Но к активному сопротивлению уличным беспорядкам, я думаю, он еще не готов.

Владимир Корнилов. Биографическая справка © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - А кто, по-вашему, может войти в условную «антизеленскую» коалицию?

— Мы видим, что Порошенко удалось перекупить определенную часть праворадикалов, в частности, [лидера «Правого сектора»* Дмитрия] Яроша и его команду, о чем Ярош публично заявил 24 августа. То есть, соответственно, поддержкой определенной части боевиков Порошенко озаботился.

- Но у Зеленского же тоже, наверное, не сидят сложа руки?

— Команда Зеленского тоже вовсю заигрывает с «Нацкорпусом», с С14 — увеличено их финансирование, как показывают недавние расследования. Так что я так понимаю, что и те, и другие действительно сколачивают вокруг себя определенные группы, чтобы в случае чего можно было идти стенка на стенку.

* Организация запрещена в РФ