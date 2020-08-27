Отмечается, что 24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости», которое состояло из популярных на Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.
«Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования», — сказано в сообщении Офиса президента.
Также отмечается, что с целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов.
Ранее представители украинских групп «Бумбокс» и «Океан Эльзы» сообщили, что коллективы не разрешали использовать свои песни во время концерта «Песенная история современной Украины» ко Дню независимости.