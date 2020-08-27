Использование песен украинских исполнителей во время музыкальной части празднования Дня независимости на Софийской площади в Киеве было законным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

«Бумбокс» и «Океан Эльзы» не давали разрешения использовать свои песни на концерте в День независимости © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования», — сказано в сообщении Офиса президента.

Также отмечается, что с целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов.

Ранее представители украинских групп «Бумбокс» и «Океан Эльзы» сообщили, что коллективы не разрешали использовать свои песни во время концерта «Песенная история современной Украины» ко Дню независимости.