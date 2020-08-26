«Порохоботы» атакуют главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, так как в его руках сосредоточены остатки контроля над системой госуправления. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Ермак назвал дезинформацией данные о причастности Украины к провокации с «вагнеровцами» в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ермака «предателем», который сдал и фактически провали спецоперацию Службы безопасности Украины (СБУ) по членам ЧВК «Вагнера».

По словам Рудякова, это связано с тем, что глава Офиса производит впечатление «последнего президентского бастиона», на фоне которого сам президент выглядит «мальчиком пионерского возраста, попавшим в компанию плохих дядь».

«Система государственного управления разбалансирована, и остатки контроля над этой системой со стороны президента и президентского Офиса держит в своих руках Ермак… И мне кажется, что, атакуя его, они решают свои вопросы тактические и связывают руки этому столпу, который держит Офис президента и самого президента», — сказал политолог.

В конце июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины. А позднее украинская журналистка Янина Соколова опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.