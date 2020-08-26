«Партия войны» ведет подготовительную работу по досрочному прекращению полномочий президента Украины Владимира Зеленского, единственной опорой которого сейчас является глава его Офиса Андрей Ермак, предполагает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Великий раскол. Что мешает Украине идти вперёд © president.gov.ua - Павел Николаевич, вчера, в День независимости Украины, экс-президент Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени». Как думаете, действительно ли условная «партия войны» готовит свержение власти, о чем регулярно говорили до Дня независимости?

— Я думаю, что идет работа в этом направлении. Может быть, речь еще идет не о свержении как плановой операции, рассчитанной по часам и минутам с распределением точек на карте города, но работа по раскачиванию и давлению с целью досрочного прекращения полномочий президента страны, я думаю, ведется системно, регулярно. И неформализованным лидером этих процессов является Порошенко, хотя там разные группы. И вот эти манифестации вчерашние показали, что эта «антизеленская» группировка, которая проводила марш, шла длинной колонной, что соответствует реальному наполнению этой «партии войны».

Но мы же зависимая страна: у нас такого рода катаклизмы не могут происходить без согласования с внешним управляющим центром. Поэтому пока, насколько я понимаю, идет системная кампания, но это только подготовительная работа. У Порошенко было несколько высказываний, которые можно было бы при желании интерпретировать, что слово — не воробей, что проболтался, что знает, что произойдет в начале сентября, что позволит переводить эту работу дальше.

Но это только одна из возможных интерпретаций. Возможно, просто захотелось быть более веселым, чем он сейчас есть. Но эта программа антипрезидентская сохраняется и, мне кажется, уже определенные плоды приносит.

- Как думаете, кто мог бы войти в эту условную «антизеленскую» коалицию?

— Много претендентов. Я думаю, если она будет оформляться в таком режиме, как тогда на Майдане оформлялась новая власть, то потекут люди даже из окружения Зеленского. Это в основном старые скелеты из шкафов: [бывший врио президента Украины Александр] Турчинов, [экс-глава МИД Украины Арсений] Яценюк, [экс-председатель Верховной Рады Андрей] Парубий, [экс-глава Администрации президента Украины Сергей] Пашинский, зарубежные министры, начиная с [бывшей и. о. главы Минздрава Украины] Ульяны Супрун, которая тут же крутится вокруг фармакологических денег, не уезжает.

Я думаю, там соберется целая когорта этих призраков, которые никак не станут призраками прошлого к сожалению для нас и национальных интересов Украины. И если почувствуют силу этой группы, то примкнут и боевые отряды, которые пойдут за сильным.

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik - В рамках подготовительной работы, о которой вы говорили, уже начали предприниматься шаги, одним из объектов которых стал Андрей Ермак. Это же преимущественно условные «порохоботы» начали разгонять информацию, что Ермак был одним из «предателей», «сдавших» спецоперацию СБУ по членам «ЧВК Вагнера». Почему, на ваш взгляд, атакуют именно Ермака?

— Там целый ряд причин. Во-первых, к нему есть неприятие у части этой группировки. Кроме того, он производит впечатление (если честно, на меня тоже) последнего президентского бастиона. То есть сам президент выглядит мальчиком пионерского возраста, попавшим в компанию плохих дядь, которые курят, пьют и грабят на улицах, и он чувствует себя потерянным. Система государственного управления разбалансирована, и остатки контроля над этой системой со стороны президента и президентского Офиса держит в своих руках Ермак.

И время покажет, насколько такой штамп соответствует или не соответствует действительности, но он присутствует. И мне кажется, что, атакуя его, они решают свои вопросы тактические и связывают руки этому столпу, который держит Офис президента и самого президента.

- По-вашему, насколько серьезной является эта атака? Угрожает ли это способности Ермака удержаться на своем посту?

— Уже было несколько всплесков, в том числе история с братом Ермака, которые не надломили его репутацию. Поэтому я думаю, что у него нет рисков: Зеленский если и будет увольнять Ермака, то уйдет вместе с ним. Поэтому с точки зрения освобождения должности, мне кажется, это заранее проигранный вариант.

- А если с точки зрения просто сдерживания Ермака в его действиях?

— Это может принести результат — и приносит результат. Когда Ермак начал заниматься Минском и урегулированием, он публично высказал инициативу создания Консультативного совета, а потом стал пятиться под давлением «партии войны». И попятился: так они и не сделали, предложили вариант с этими людьми с Донбасса, которых ввели в ТКГ (Трехстороннюю контактную группу. — Ред.). То есть есть это влияние, и он реагирует на него — оно не проходит бесследно.

Это объясняется тем, что власть недостаточно сильна, и у Ермака, пускай он и правая рука или и правая, и левая, и обе ноги, тоже недостаточно инструментов, чтобы проводить свою линию и гарантировать, что эта линия не будет извращена на уровне исполнителей.

- Наверное, следующим раундом в этом противостоянии станут местные выборы (к слову о намеке Порошенко про опадающую зелень осенью). По вашим прогнозам, удастся ли провести выборы мирно, без конфликтов и столкновений?

— Какие-то локальные, конечно, будут инциденты — без этого не обойдется, тут достаточно острая ситуация во многих регионах, в ряде городов-миллионников. Конфликты там есть, и далеко не все из них идут по линии регион — центральная власть или район — областной центр. Там свои группы влияния.

По сути это выборы не местного значения, потому что от результата «Слуги народа» по разным регионам зависят очень многие вещи. Плюс, когда Порошенко еще не был кандидатом, но собирался идти в кандидаты в президенты, еще до «Арміи. Мовы. Віры» он придумал «Атаманщину». И вот эта угроза «атаманщины» у нас как никогда велика, и там очень серьезные процессы могут пойти, если «зеленым» не удастся выиграть.

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - Каковы их шансы?

— У них мало шансов выиграть регионы, но они, я так понимаю, играют технологично: они играют на то, чтобы местную элиту к себе переманить в лагерь. У них все-таки бренд победителя — «Слуга народа», а по новому закону обязательно нужно иметь партийную принадлежность кандидатам. И я думаю, у них с местной элитой будут заключаться такие ситуативные союзы. Но все равно влияние центра на регионы ослабнет.

Я думаю, на выборах могут быть очень неожиданные результаты и очень проблематичные с точки зрения удержания страны в целом под контролем нынешней властью.

- Следует ли Офису президента опасаться фактора улиц?

— Я не думаю. Какие-то выступления будут — я думаю, они уже в сентябре пойдут активнее и будут наращиваться под местные выборы. Если не будет каких-то «черных лебедей», особенно жирных и упитанных, то это будет в таком рутинном варианте, к которому мы в принципе привыкли. В формате такого марша, который был в День независимости.

Хотя по каким-то отдельным населенным пунктам, отдельным областям вполне возможно, что будут накручивать силы, которые будут чувствовать, что они проигрывают. Возможно, в Одессе, в Закарпатье… Это касается регионов со взрывоопасной ситуацией политической, вызванной конкурентной борьбой между группами элит и умноженной на мрачное социально-экономическое положение.