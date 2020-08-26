К России у большинства белорусов никаких претензий нет, а пророссийская оппозиция в стране появляется только сейчас, хотя еще никак не оформлена, даже на уровне символов, об этом рассказал белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

По мнению Морунова, протесты в Белоруссии несут этнический, а не политический характер, так как претензии у граждан к президенту, честности выборов и действиям власти, в том числе в теме принятия мер против коронавируса.

Александр Морунов: Большинство белорусов ничего не имеет против России, русских и русского языка © Facebook, Александр Морунов

«Можно сказать, в этом году у нас появился зародыш пророссийской оппозиции. Раньше этого не было. Но! Эта пророссийская протооппозиция еще никак практически не оформлена. Даже на уровне символов. Поэтому часть пророссийски настроенных граждан, выражающих свой протест, решили хотя бы временно встать под бело-красно-белые флаги. Как бы: поменяем власть, а потом будем решать свои проблемы по мере их поступления. К тому же так исторически повелось, что, если ты в республике Белоруссия всерьёз оппонируешь действующей власти, то выступай с символом всех современных белорусских протестов: гербом «Погоня» и бело-красно-белым стягом», — рассказал эксперт.

Часть протестующих уже выступает против бело-красно-белого флага, который использовали коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, другие против красно-зеленого, он ассоциируется с действующей властью.

Целиком интервью белорусского искусствоведа Александра Морунова можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.