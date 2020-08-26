Писательницу и члена президиума Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии. Об этом 26 августа сообщает Sputnik

Алексиевич объяснила, почему Лукашенко уже не сможет «уйти красиво» © AP, Sergei Grits вызывали в следственный комитет 24 августа. Планировалось, что ее допросят в качестве свидетеля по уголовному делу, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции и попытки захвата им государственной власти.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти. Алексиевич отсутствовала на первом заседании совета из-за инфекционных ограничений.