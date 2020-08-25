Бело-красно-белые флаги, которые использовали коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, сейчас - символ оппозиции в Белоруссии, но это не значит, что протесты носят националистический характер. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру 25 августа

Запад отвоевал право белорусских националистов на свободу слова – Безпалько © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Александре Лукашенко, который не давал проводить в Белоруссии русофильскую политику.

«Сейчас эту пустоту, когда люди не могут выходить с красно-зелеными знаменами, потому что они ассоциируются с Лукашенко, заполнили красно-белые флаги, которые им подбросили националисты. А где наши символы российские? Почему мы не добились того, чтобы эти люди выходили с символами России, Союзного государства? А потому что у Союзного государства даже и флага нет, герба нет», — констатировал Безпалько.

По его мнению, большинство протестующих в Белоруссии — не националисты, но если ситуация будет развиваться так и дальше, то это даст Западу все возможности вложить в головы людей любую повестку. В качестве примера Безпалько привел экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которая сначала была символом альтернативы, а теперь, когда она уехала в Европу, ее риторика меняется вплоть до того, что она общается на английском языке.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

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