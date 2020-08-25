Вместо того чтобы пойти на диалог с людьми, Лукашенко летает на вертолете и ходит с автоматом в руках. Президент Белоруссии при этом не ведет себя как глава государства, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Масштабная акция белорусской оппозиции в Минске 23 августа обошлась без насилия, хотя проходила под строгим надзором не только полиции, но и армейских подразделений. Не стали противники действующего президента Александра Лукашенко разбивать палаточный лагерь на главной площади страны.

- Богдан, означает ли это, что оппозиция испугалась власти и протесты стали сходить на нет?

— Нет, это говорит о том, что оппозиция выбрала другую тактику протестов. Во-первых, они не собираются жить на этой площади, протест сугубо мирный, никакого противостояния с полицией со стороны протестующих нет (как это было в Украине зимой 2013-2014 г.г.- Ред.). Это демонстрация того, что большая часть населения Белоруссии не хочет видеть Лукашенко у власти, видеть его своим президентом.

Увольнения и задержания. Как власти Белоруссии громят стачечные комитеты © TUT.BY

- Каковы перспективы Координационного совета оппозиции? Продолжит ли он пользоваться благосклонностью Запада и к чему это может привести?

— Сложно сказать, думаю, что Запад все воспринимает прагматично. Если совет будет представлять какой-то интерес, то, конечно, ему будут помогать. Даже как формальной альтернативе Лукашенко, для того чтобы не признавать итоги выборов. И если не в открытую отказывать президенту Лукашенко в легитимности, то иметь эту угрозу в кармане.

Проблема в том, что мало кого интересуют, к сожалению, люди, граждане Белоруссии. Они для всех сейчас некий инструмент.

- Сейчас сторонники Лукашенко восхищаются его появлением в своей резиденции с автоматом в руках.

— Я выскажусь очень коротко. Это все театр одного очень бездарного актера. Он — не Сальвадор Альенде. Он не сражается с транснациональными корпорациями, он не защищает свой дворец от путчистов, которые штурмуют его силами армии, танками и авиацией. Здесь нечем восхищаться.

- А аналогии с его бывшим коллегой Януковичем тоже неуместны?

— Абсолютно неуместны. Янукович мог быть отстранен от власти через год с небольшим в результате обычных демократических выборов, которые на Украине при всей условности демократии гораздо более честные, чем в Белоруссии, и президент сам себя не назначает. Поэтому если гордиться тем, что ты готов стрелять в граждан, которые тебя ненавидят, хотят, чтобы ты ушел в отставку, то здесь просто нечего добавить…

Что касается Януковича, то за ним стояла как минимум половина Украины, половина избирателей, жители Юго-востока, которых он предал, отказавшись от активной борьбы и пойдя на компромисс, будучи легитимным президентом, будучи избранным президентом после разочарования населения в Викторе Андреевиче Ющенко. Так что здесь ситуация совершенно разная. Лукашенко находится у власти уже 26 лет, в очередной раз он сам себя навязывает обществу, потому что власть для него и для его семьи — это вопрос существования.

У Януковича такой дилеммы не было. Януковича уговорили пойти на компромисс, ему дали гарантию, он поверил и пошел, вместо того чтобы жестко подавить протест, который носил кровавый характер.

Глухая оборона власти. Марш оппозиции в Минске прошел в условиях, максимально приближенных к гражданской войне © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Бубенчик, который признавался, что первым убил сотрудника правоохранительных органов, чтобы взорвать ситуацию в Киеве. Пользуясь амнистией, он признавался в этом совершенно открыто. Это совершенно разные протесты. Поэтому сравнивать Лукашенко с Януковичем бессмысленно.

Единственное, что их делает похожими, это то, что они пытались усидеть на двух стульях, пытались заигрывать с националистами. Янукович с украинскими, а Лукашенко с белорусскими. Оба пытались проводить политику мягкой русофобии, мягкого национализма. Оба доигрались. В этом что-то общее у них есть, но только в этом, а не в том, что Лукашенко вышел с автоматом без магазина, как с дубиной.

- Участников протестов часто упрекают в национализме, так как они выступают под бело-красно-белыми флагами, которые были в ходу у коллаборационистов во время Великой Отечественной войны.

— Могу сказать, что это тоже вина Лукашенко, потому что он не давал проводить в Белоруссии русофильскую политику. Сейчас эту пустоту, когда люди не могут выходить с красно-зелеными знаменами, потому что они ассоциируются с Лукашенко, заполнили красно-белые флаги, которые им подбросили националисты. Для людей это альтернативный символ.

А где наши символы российские. Почему мы не добились того, чтобы эти люди выходили с символами России, Союзного государства? А потому что у Союзного государства даже и флага нет, герба нет. Вообще никакой символики нет. Есть только постоянный комитет во главе с Рапотой и его хабалками, который прожирает восемь миллиардов рублей в год. Эти деньги уходят в песок. Вот и все наше Союзное государство.

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

Это как с Тихановской, которая была символом альтернативы, а сейчас под чутким влиянием советников с Запада начинает риторику менять. Уже встречается с ней Бернар-Анри Леви, она выступает на английском и так далее.

Также эти сотни тысяч протестующих пойдут за Тихановской как за единым альтернативным кандидатом и будут слушать то, что она говорит. Почему у нас нет никакого альтернативного кандидата или хотя бы спикера, который обратился бы к этим людям, понимая их нежелание видеть у власти Лукашенко?

- Какие сценарии развития ситуации в Белоруссии кажутся вам наиболее вероятными?

— Дальнейшие сценарии могут быть очень разными. В конце концов, Россия тоже может отказать Лукашенко в однозначной поддержке. В российском истеблишменте тоже могут появиться политики, которые могут приехать в Белоруссию и поддержать протестующих. Но поддержать не в их стремлении к национализму с БЧБ-знаменами и разрыву с Россией, а наоборот, показать, что именно Лукашенко затормозил развитие Союзного государства.

Алексей Кочетков: Без национального диалога в Белоруссии случится социальный взрыв © РИА Новости, Нина Зотина

Вот что сейчас может сделать наша страна. Нужно сейчас давить на Лукашенко, пусть он подпишет дорожные карты, еще лучше новый Союзный договор. Он же себя считает президентом. Нужна просто политическая воля. Запад же не стесняется признавать Тихановскую. А почему бы Тихановскую сюда не пригласить в Россию, хорошо, не Тихановскую, а Цепкало? Почему бы не добиться освобождения Бабарико?

Но если мы будем сидеть и ждать, тогда белорусы, как спелый плод, упадут в руки тех, кто будет насыщать их своими лозунгами, своими смыслами и даже своей символикой. Давайте создадим флаг Союзного государства, хотя бы конкурс объявим. У них бело-красно-белый флаг, а мы создадим бело-золотой-белый, например. Или сделаем Андреевский флаг флагом Союзного государства. Простор для творчества во всем.