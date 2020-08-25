Верховная Рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Трансляцию заседания 25 августа вел телеканал «Рада»

За новый герб проголосовали 279 депутатов.

Гимн в школах и новый герб Украины © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса», — указано в пояснительной.

Это постановление поручает Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз герба и в определенные сроки создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.