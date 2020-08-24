Модераторы массовых протестов в Белоруссии допустили ошибку, использовав в качестве символики бело-красно-белый флаг, под которым в годы Великой Отечественной войны действовали нацистские пособники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

По его словам, этот флаг показывает скрытый смысл и скрытую идеологию ориентирующейся на Запад части протестующих.

«Символика, которая имеет ярко выраженный антирусский подтекст, сыграет рано или поздно с организаторами этих протестов злую шутку. Все равно об этом будут говорить в России и в самой Белоруссии. Рано или поздно критическая масса негативного отношения к этой символике на настроения людей повлияет», — считает собеседник издания.

Алексей Кочетков добавил, что было бы логично, если бы у этого протеста появилась своя собственная уникальная символика, которая не ассоциировалась бы ни с каким негативом в белорусской истории.

«Но как-то с креативом не очень хорошо. И главное, что те, кто планировал нынешнюю оранжевую революцию в Белоруссии, слишком шаблонно мыслят. Попытка с точностью до деталей повторить украинский сценарий, не учитывая особенности белорусского общества, белорусской истории, не дала этой революции развернуться так, как на Украине», — рассказал он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Решить белорусский вопрос. Крупный чиновник Госдепа летит в Россию, Украину и Литву © AFP, Chung Sung-Jun/POOL Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.