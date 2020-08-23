По мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, на все сферы жизни на Украине самым болезненным образом влияют деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация

В преддверии 29-й годовщины независимости, которую Украина отметит 24 августа, политик в своей статье на сайте партии назвал трёх главных врагов страны: деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация.

По поводу первого из них председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил: «В 1991 году Украина, находившаяся в составе СССР, была «пятой экономикой Европы». Валовый внутренний продукт Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990-го. Наша страна — единственная из бывших республик СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года. Из-за непрофессионализма власти и, как следствие, деградации экономики украинцы стали самыми бедными в Европе. У нас самые низкие зарплаты, пенсии и уровень благосостояния граждан среди всех европейских стран. Экономические проблемы сопровождаются катастрофическим уменьшением численности населения: за 29 лет население Украины сократилось с 52 млн до 35-32 млн человек». «Все хуже и хуже»: Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В качестве наглядного доказательства деиндустриализации он приводит тот факт, что Украина, которая раньше славилась производством авианосцев, ракет и самых больших самолётов в мире, в последние годы превратилась в экспортёра продукции сельского хозяйства, минеральных продуктов и недрагоценных металлов. Как показывает статистика, в результате деиндустриализации, заложенной в 2014 году евроинтеграторами, в первом полугодии 2020-го промышленное производство упало на 8,3%, добыча угля — на 24%, производство лёгкой промышленности — на 16,9%, металлургическое производство — на 14,2%, машиностроение — на 22,2%.

Что касается деинтеллектуализации, с одной стороны, как отмечает политик, идёт масштабный процесс утечки мозгов, с другой стороны, происходит бестолковая и ущербная система образования, нулевая поддержка науки, ликвидация системы профессионально-технической подготовки кадров.

«Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация болезненно и ощутимо влияют на все сферы жизни на Украине. Это вынуждает сделать вывод, что в последние годы страной руководят «команды разрушителей и ликвидаторов». И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под «чутким» руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом», — заявил Медведчук.

Он уверен, что единственный способ победить этих врагов Украины — установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ, что позволит стать на путь возрождения украинской промышленности и восстановления целых отраслей индустрии, сделать востребованным труд высококлассных украинских технических специалистов.