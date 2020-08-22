Президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкого лидера Эрдогана с обнаружением месторождения газа в Черном море. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции

Зачем Эрдоган изменил статус собора Святой Софии в Турции? – Ищенко отвечает на вопросы © Скриншот из видео Украина.ру «Наш президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров были обсуждены шаги по укреплению двусторонних отношений, а также события в регионе. Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу», — говорится в сообщении. По мнению Эрдогана, обнаруженное месторождение должно повысить энергетическую независимость Турции.