Ранее Эрдоган заявил, что турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.
«Наш президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров были обсуждены шаги по укреплению двусторонних отношений, а также события в регионе. Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу», — говорится в сообщении.
По мнению Эрдогана, обнаруженное месторождение должно повысить энергетическую независимость Турции.