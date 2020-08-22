В России плохо представляют, какие на самом деле люди представляют оппозиционные силы Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«Мы можем ссылаться на те очень пространные лозунги, заявления, которые делают некоторые представители этих, условно говоря, оппозиционных сил, не более того. Соответственно, все заявления, которые сейчас находятся в публичной плоскости и касаются внешнеполитических, внутриполитических и экономических ориентаций, — это не больше чем набор лозунгов, за которые никто не несет ответственности и не будет нести», — считает эксперт.

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«Это не майдан, это госпереворот». Бабурин о том, что происходит в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета. Следственные органы Белоруссии в ответ возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.