«Мы можем ссылаться на те очень пространные лозунги, заявления, которые делают некоторые представители этих, условно говоря, оппозиционных сил, не более того. Соответственно, все заявления, которые сейчас находятся в публичной плоскости и касаются внешнеполитических, внутриполитических и экономических ориентаций, — это не больше чем набор лозунгов, за которые никто не несет ответственности и не будет нести», — считает эксперт.
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Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.
Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета. Следственные органы Белоруссии в ответ возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.