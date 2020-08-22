Москве нет смысла проводить какие-то переговоры с белорусской оппозицией, поскольку входящие в ее координационный совет люди придерживаются антироссийских взглядов. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин

«Если посмотреть на состав самопровозглашенного совета (именно самопровозглашенного, поскольку ни один из его членов не имеет никаких полномочий ни от каких организаций) и вспомнить, что эти же люди этими же ртами говорили раньше, то боюсь, что найти хоть у одного из них хоть одно доброе слово в отношении русских (все равно, идет ли речь о большинстве населения Российской Федерации или Белоруссии) крайне трудно», — подчеркнул эксперт.

Даже если в данный момент они действительно не говорят ничего плохого об отношениях с Российской Федерацией, все их предыдущие слова и их предыдущая деятельность однозначно указывает, куда они намерены тянуть за собой страну, уверен Вассерман.

По его мнению, это направление не устроит никого из людей, способных думать, ни в Российской Федерации, ни в Белоруссии.

Волк может на какое-то время закрыть пасть, но он при этом не превратится в домашнего пуделя, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.