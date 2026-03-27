"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы

"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы - 27.03.2026 Украина.ру

"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы

Венгрия не пойдет на силовую операцию в Закарпатье — ей придется согласовывать это с НАТО, а Альянс никогда на это не согласится. Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских — можно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2026-03-27T11:22

2026-03-27T11:22

2026-03-27T11:22

Отвечая на вопрос о том, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявить силовую спецоперацию по защите венгерского населения в Закарпатье, Суздальцев исключил такой сценарий.По его словам, руководство ЕС применит двойные стандарты. "Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских можно. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен проводит откровенно нацистскую политику", — пояснил эксперт.Он добавил, что двойные стандарты стали нормой для европейских институтов. "То, что на Закарпатье есть такие настроения, это можно понять. <...> Если бы у руководства Украины были нормальные политологи, то они бы находили возможность как-то это сгладить", — отметил Суздальцев."Но они не находят. И Европа не требует", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте".

украина

европа

венгрия

новости, украина, европа, венгрия, андрей суздальцев, виктор орбан, нато, украина.ру, урсула фон дер ляйен, венгры закарпатья, главные новости, главное, ес