"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы - 27.03.2026 Украина.ру
"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
Венгрия не пойдет на силовую операцию в Закарпатье — ей придется согласовывать это с НАТО, а Альянс никогда на это не согласится. Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских — можно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2026-03-27T11:22
2026-03-27T11:22
2026-03-27T11:22
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Отвечая на вопрос о том, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявить силовую спецоперацию по защите венгерского населения в Закарпатье, Суздальцев исключил такой сценарий.По его словам, руководство ЕС применит двойные стандарты. "Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских можно. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен проводит откровенно нацистскую политику", — пояснил эксперт.Он добавил, что двойные стандарты стали нормой для европейских институтов. "То, что на Закарпатье есть такие настроения, это можно понять. <...> Если бы у руководства Украины были нормальные политологи, то они бы находили возможность как-то это сгладить", — отметил Суздальцев."Но они не находят. И Европа не требует", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте".
украина
европа
венгрия
"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
Венгрия не пойдет на силовую операцию в Закарпатье — ей придется согласовывать это с НАТО, а Альянс никогда на это не согласится. Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских — можно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос о том, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявить силовую спецоперацию по защите венгерского населения в Закарпатье, Суздальцев исключил такой сценарий.
"Нет, он на это не пойдет. Венгрии придется согласовывать это решение с НАТО, а Альянс никогда на это не согласится", — подчеркнул политолог.
По его словам, руководство ЕС применит двойные стандарты. "Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских можно. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен проводит откровенно нацистскую политику", — пояснил эксперт.
Он добавил, что двойные стандарты стали нормой для европейских институтов. "То, что на Закарпатье есть такие настроения, это можно понять. <...> Если бы у руководства Украины были нормальные политологи, то они бы находили возможность как-то это сгладить", — отметил Суздальцев.
"Но они не находят. И Европа не требует", — констатировал собеседник издания.