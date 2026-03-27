"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
Венгрия не пойдет на силовую операцию в Закарпатье — ей придется согласовывать это с НАТО, а Альянс никогда на это не согласится. Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских — можно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2026-03-27T11:22
11:22 27.03.2026
 
Отвечая на вопрос о том, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявить силовую спецоперацию по защите венгерского населения в Закарпатье, Суздальцев исключил такой сценарий.
"Нет, он на это не пойдет. Венгрии придется согласовывать это решение с НАТО, а Альянс никогда на это не согласится", — подчеркнул политолог.
По его словам, руководство ЕС применит двойные стандарты. "Европа обратится к руководству Украину, заявив, что венгров нельзя дискриминировать, а русских можно. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен проводит откровенно нацистскую политику", — пояснил эксперт.
Он добавил, что двойные стандарты стали нормой для европейских институтов. "То, что на Закарпатье есть такие настроения, это можно понять. <...> Если бы у руководства Украины были нормальные политологи, то они бы находили возможность как-то это сгладить", — отметил Суздальцев.
"Но они не находят. И Европа не требует", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте".
11:22"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
10:59"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
10:53Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта
10:52Война вышла из-под контроля: на что решатся Иран, Израиль и США и что ждёт Украину — Дудаков
10:47США хотят присвоить "Северные потоки". Дефицит топлива растет. Что происходит в политическом мире
10:25Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу
10:02Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта
08:00"Золотой купол" Рональда Рейгана
07:28Эпштейн, Зеленский, секретные биолаборатории и незавидная участь Украины. Эксперты и политики о ситуации
07:15Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"
07:00Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ
06:57Черная метка Зеленскому. Стало известно как Украина вмешивалась в американские выборы
06:36Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ
06:20Капитальный развод: почему США хотят изгнать китайские компании со своих фондовых бирж
06:10Американская парадигма: центральная фигура Рашагейта скончался в беспамятстве
06:00"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье
06:00На стороне Мадьяра брюссельские финансы, а на стороне Орбана - боязнь холода. Венгрия готовится к выборам
05:45Высадка десанта или ядерный удар: Суздальцев о двух плохих вариантах для Трампа в Иране
05:30"Людей пакуют в бусики и увозят": эксперт о "венгерском факторе" и настроениях в Закарпатье
05:15У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов
Лента новостейМолния