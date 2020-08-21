По словам свидетелей, группа мужчин заселилась в квартиру с большими сумками и помещение ни разу не покинула. Очевидцы утверждают, что питались мужчины исключительно с помощью службы доставки.
У правоохранителей появилась информация, что компания готовит противоправные действия, тогда было принято решение квартиру штурмовать.
В пресс-службе МВД отметили, что пока дело расследуется в рамках статьи о незаконном хранении оружия.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные действия», — прокомментировали в полиции.
Следователи намерены проверить причастность группы также к подготовке провокаций в День независимости Украины, который будут праздновать в стране 24 августа.