Спецназ взял штурмом квартиру в одном из домов по улице Шота Руставели, там находились 15 мужчин крепкого телосложения с оружием, об этом в пятницу, 21 августа, сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

По словам свидетелей, группа мужчин заселилась в квартиру с большими сумками и помещение ни разу не покинула. Очевидцы утверждают, что питались мужчины исключительно с помощью службы доставки.

Спецназ обезвредил террориста в Киеве © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В пресс-службе МВД отметили, что пока дело расследуется в рамках статьи о незаконном хранении оружия.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные действия», — прокомментировали в полиции.

Следователи намерены проверить причастность группы также к подготовке провокаций в День независимости Украины, который будут праздновать в стране 24 августа.