«Белорусская оппозиция на самом деле оппозицией не является, так как у нее нет представительства в парламенте и широкой народной поддержки», — сказал Зубец.
Он также назвал её предложения о диверсификации поставок энергоносителей несерьезными.
«Эти люди даже не удосужились переписать темники, которые они получили еще лет двадцать назад, о том, что диверсификация — это хорошо, снижать зависимость — здорово. Но все эти лозунги — детский сад, штаны на лямках, потому что очевидно, что диверсификация белорусской экономики по этим сценариям технически невозможна», — добавил Зубец.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.