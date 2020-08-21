Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру 21 августа объяснил, почему в Белоруссии нет оппозиции

Якубин перечислил три главные проблемы, с которыми столкнулась белорусская оппозиция © Facebook Алексея Якубина

Он также назвал её предложения о диверсификации поставок энергоносителей несерьезными.

«Эти люди даже не удосужились переписать темники, которые они получили еще лет двадцать назад, о том, что диверсификация — это хорошо, снижать зависимость — здорово. Но все эти лозунги — детский сад, штаны на лямках, потому что очевидно, что диверсификация белорусской экономики по этим сценариям технически невозможна», — добавил Зубец.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.