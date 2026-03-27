https://ukraina.ru/20260327/ukrainskie-shpiony-v-es-ssha-namereny-prisvoit-severnye-potoki-novosti-k-etomu-chasu-1077226014.html

Украинские шпионы в ЕС, США намерены присвоить "Северные потоки". Новости к этому часу

США заинтересованы в присвоении подводных балтийских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T12:37

новости

украина

индия

россия

роберт фицо

виктор орбан

financial times

reuters

сша

дмитрий песков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg

Очевидно, что США "тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая планы американской стороны в отношении "Северных потоков" в Балтийском море.Другие новости к этому часу: 🟦 Полиция Словакии начала расследование действий Роберта Фицо, обвиненного оппозицией в госизмене после его решения остановить аварийные поставки электричества на Украину, сообщил телеканал Markiza;🟦 На венгерского журналиста, который слил иностранным спецслужбам номер Петера Сийярто, завели уголовное дело о шпионаже, пишет Politico. Венгерские власти заявили, что из-за действий Сабольча Паньи иностранные агенты смогли начать прослушку главы МИД страны. Местные СМИ отмечают, что Паньи тесно связан с оппозиционной партией "Тиса" и её проукраинскими членами.🟦 Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях в отношении высокопоставленных венгерских чиновников, препятствовавших выделению "военного кредита" для Украины, сообщает Financial Times. Отмечается, что в проекте закона, с которым ознакомилась FT, Орбан не упоминается как объект для введения санкций;🟦 Разведка Ирана задержала в Керманшахе трех человек, подконтрольных израильской разведывательной службе "Моссад". Они готовили диверсии на стратегических объектах и убийства иранских военнослужащих, сообщила иранская гостелерадиокомпания;🟦 Индия и Россия договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщил Reuters со ссылкой на два источника. Если Индия решится на сделку, переговоры могут быть завершены в течение нескольких недель, уточнил один из собеседников агентства. Страна не закупала СПГ у России с начала военного конфликта на Украине;🟦 Дело в отношении троих чиновников администрации Сочи связано с коррупцией почти на 12 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах. Возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве;🟦 США намерены присвоить "Северные потоки", заявил в интервью France Télévisions глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что их подрыв осуществили украинские диверсанты при поддержке спецслужб Запада. Однако это не осудил никто, ни Франция, ни Германия;🟦 Около 13 брендов могут уйти из РФ в 2026 году, рассказали в CMWP. Часть из них уже полностью закрыла торговые точки. Среди этих брендов фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также Bugatti. Из брендов детских товаров уходит Orby, а Pelican переходит в онлайн, сейчас действует только одна торговая точка марки;🟦 Три человека погибли, два ранены при падении экскурсионного вертолета на Гавайях, сообщает Hawaii News Now. Всего на борту находилось пять человек, пострадавших пришлось доставать из воды;🟦 Из-за конфликта вокруг Ирана компании отказываются от грузов ради топлива для судов, пишет FT. Дефицит топлива усиливается, особенно в Азии, цены на газойль в начале марта выросли на 190%. Из-за сложившейся ситуации компании нагружают суда только топливом и направляют их на маршруты между США и Сингапуром — крупнейшим мировым хабом по заправке;🟦 Армия США 28 февраля намеренно нанесли удар по начальной школе для девочек в Иране, что повлекло множество жертв среди гражданских лиц. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу о праве на образование Фарида Шахид."Предварительное расследование, проведенное американскими военными, показало, что ракетный удар был нанесен американскими вооруженными силами. Школа и другие здания на территории комплекса были поражены высокоточными боеприпасами по отдельности, что означает, что американские военные явно намеревались нанести удар по школе", - заявила спецдокладчик в ходе дебатов СПЧ ООН.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, индия, россия, роберт фицо, виктор орбан, financial times, reuters, сша, дмитрий песков, петер сийярто, мид, оон, северный поток, ес