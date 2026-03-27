Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260327/armiya-rossii-rasshiryaet-zonu-kontrolya-vsu-ranili-mirnykh-zhiteley-novosti-svo-1077226086.html
Армия России расширяет зону контроля, ВСУ ранили мирных жителей. Новости СВО
2026-03-27T12:21
2026-03-27T12:31
горловка
вооруженные силы украины
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
россия
ставрополь
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074813182_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a49c00adaa5237ae6ddb4b58bf7074ce.jpg
Глава горловского городского округа Иван Приходько добавил, что ударами украинских беспилотников повреждены инфраструктура водоснабжающей организации и домостроение.Другие новости к этому часу:🟥 ФСБ показала кадры задержания жителя Ульяновска, собиравшего данные о предприятии-производителе БПЛА;🟥 Южный окружной военный суд приговорил работника кофейни из Ставрополя, пытавшегося отравить военных, 🟥 К 20 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд работника кофейни из Ставрополя, пытавшегося отравить военнослужащих в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.🟥 В Полтавском районе было атаковано предприятие, из-за чего 5040 абонентов остались без газоснабжения, сообщает ОВА;🟥 После атак ВС РФ сегодня без света остается часть жителей в Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областей, сообщает "Укрэнерго". Самой сложной остается ситуация в Черниговской области - там повреждено энергетическое оборудование после нескольких атак подряд, из-за чего введены почасовые отключения.🟥 В Брянской области объявлена ракетная опасность;🟥Наносятся удары по целям киевского режима в Кривом Роге;🟥 Армия России расширила зону контроля у Мелового и начала бои за соседнее Амбарное Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что ВС РФ продолжают развивать успех в Харьковской области;🟦 Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о том, чтобы не налагать наказание на польских наемников, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом заявил сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:21 27.03.2026 (обновлено: 12:31 27.03.2026)
 
© Фото : Petr Topič, MAFRA
- РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Petr Topič, MAFRA
Читать в
ДзенTelegram
В Горловке два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Глава горловского городского округа Иван Приходько добавил, что ударами украинских беспилотников повреждены инфраструктура водоснабжающей организации и домостроение.
Другие новости к этому часу:
🟥 ФСБ показала кадры задержания жителя Ульяновска, собиравшего данные о предприятии-производителе БПЛА;
🟥 Южный окружной военный суд приговорил работника кофейни из Ставрополя, пытавшегося отравить военных,
🟥 К 20 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд работника кофейни из Ставрополя, пытавшегося отравить военнослужащих в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
🟥 В Полтавском районе было атаковано предприятие, из-за чего 5040 абонентов остались без газоснабжения, сообщает ОВА;
🟥 После атак ВС РФ сегодня без света остается часть жителей в Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областей, сообщает "Укрэнерго". Самой сложной остается ситуация в Черниговской области - там повреждено энергетическое оборудование после нескольких атак подряд, из-за чего введены почасовые отключения.
🟥 В Брянской области объявлена ракетная опасность;
🟥Наносятся удары по целям киевского режима в Кривом Роге;
🟥 Армия России расширила зону контроля у Мелового и начала бои за соседнее Амбарное Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что ВС РФ продолжают развивать успех в Харьковской области;
🟦 Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о том, чтобы не налагать наказание на польских наемников, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом заявил сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГорловкаВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияРоссияСтавропольХарьковская областьАндрей МарочкоКароль НавроцкийФСБУкрэнергоиностранные наемникиВСУДонбасскриминал
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:15США увязывают экономическое сотрудничество с РФ с темой Украины, это нехорошо - Песков
13:11Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
12:59Наручники, Польша и сразу ТЦК: CNN узнал детали депортации украинцев из США
12:5627 марта 2026 марта, утренний эфир
12:53Херсонское направление: ВС РФ наносят удары по ВСУ
12:44Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана
12:37Украинские шпионы в ЕС, США намерены присвоить "Северные потоки". Новости к этому часу
12:29Премия "Золотое перо России": Константин Кеворкян получил высшую награду Союза журналистов
12:21Армия России расширяет зону контроля, ВСУ ранили мирных жителей. Новости СВО
11:22"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
10:59"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
10:53Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта
10:52Война вышла из-под контроля: на что решатся Иран, Израиль и США и что ждёт Украину — Дудаков
10:47США хотят присвоить "Северные потоки". Дефицит топлива растет. Что происходит в политическом мире
10:25Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу
10:02Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта
08:00"Золотой купол" Рональда Рейгана
07:28Эпштейн, Зеленский, секретные биолаборатории и незавидная участь Украины. Эксперты и политики о ситуации
07:15Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"
07:00Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ
Лента новостейМолния