Армия России расширяет зону контроля, ВСУ ранили мирных жителей. Новости СВО - 27.03.2026 Украина.ру

В Горловке два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T12:21

Глава горловского городского округа Иван Приходько добавил, что ударами украинских беспилотников повреждены инфраструктура водоснабжающей организации и домостроение.Другие новости к этому часу:🟥 ФСБ показала кадры задержания жителя Ульяновска, собиравшего данные о предприятии-производителе БПЛА;🟥 Южный окружной военный суд приговорил работника кофейни из Ставрополя, пытавшегося отравить военных, 🟥 К 20 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд работника кофейни из Ставрополя, пытавшегося отравить военнослужащих в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.🟥 В Полтавском районе было атаковано предприятие, из-за чего 5040 абонентов остались без газоснабжения, сообщает ОВА;🟥 После атак ВС РФ сегодня без света остается часть жителей в Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областей, сообщает "Укрэнерго". Самой сложной остается ситуация в Черниговской области - там повреждено энергетическое оборудование после нескольких атак подряд, из-за чего введены почасовые отключения.🟥 В Брянской области объявлена ракетная опасность;🟥Наносятся удары по целям киевского режима в Кривом Роге;🟥 Армия России расширила зону контроля у Мелового и начала бои за соседнее Амбарное Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что ВС РФ продолжают развивать успех в Харьковской области;🟦 Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о том, чтобы не налагать наказание на польских наемников, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом заявил сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

