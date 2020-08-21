У России в Белоруссии мало людей, которые могут влиять как активисты, которые могут возглавить что-либо в Белоруссии. Или же они есть, но находятся в маргинальном состоянии, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Например, мало кто знает такого пророссийского политика, как Артем Агафонов. Никто не знает таких активистов, как Эльвира Мирсалимова, Евгений Константинов, Валерий Деркач, Андрей Иванов, — о них никому ничего неизвестно, и Россия ими тоже никогда не интересовалась. Хотя по идее они и должны были бы быть главными проводниками российско-белорусской интеграции», — рассказал эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета.

Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.