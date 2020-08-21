«Например, мало кто знает такого пророссийского политика, как Артем Агафонов. Никто не знает таких активистов, как Эльвира Мирсалимова, Евгений Константинов, Валерий Деркач, Андрей Иванов, — о них никому ничего неизвестно, и Россия ими тоже никогда не интересовалась. Хотя по идее они и должны были бы быть главными проводниками российско-белорусской интеграции», — рассказал эксперт.
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Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.
Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета.
Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.