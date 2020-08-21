Россия в отношении белорусского кризиса заняла правильную позицию, на дипломатическом уровне поддержав законного президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Россия должна помочь белорусам самим справиться с пропольским Майданом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Потому что из информации, вброшенной той же NEXTA, правдой являются максимум 10%, а остальное — антироссийские фейки, которые служат инструментом разжигания провокаций», — уверен Кнырик.

Политолог добавил, что Россия сегодня должна максимально помочь белорусскому обществу самим разобраться с теми технологиями, которые против них применяются.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.