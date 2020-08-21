Эксперт подчеркнул, что в данном случае Россия должна оказать информационную поддержку не столько Лукашенко, сколько народу Белоруссии, чтобы не могли поднять голову пропольские и пролитовские деятели, которые сейчас мутят воду.
«Потому что из информации, вброшенной той же NEXTA, правдой являются максимум 10%, а остальное — антироссийские фейки, которые служат инструментом разжигания провокаций», — уверен Кнырик.
Политолог добавил, что Россия сегодня должна максимально помочь белорусскому обществу самим разобраться с теми технологиями, которые против них применяются.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.