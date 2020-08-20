Ранее белорусская оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке.
«Националисты там — псевдобелорусские. По сути, это польские националисты в белорусских вышиванках», — уверен эксперт.
Кочетков подчеркнул, что пока эти националисты не успели пустить корни при помощи поддержки со стороны Польши и Литвы, России нужно выводить на политическую арену своих сторонников, поддерживать их и делать все, чтобы на предстоящих парламентских выборах пророссийские силы набрали большинство голосов.
Это будет серьезной гарантией, чтобы процесс интеграции восстановился, протесты перешли бы в конструктивное русло, а националисты не смогли бы на них влиять, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.