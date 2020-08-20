В Белоруссии в принципе не существовало такого мощного националистического ядра, которое было на Украине. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

«Националисты там — псевдобелорусские. По сути, это польские националисты в белорусских вышиванках», — уверен эксперт.

Кочетков подчеркнул, что пока эти националисты не успели пустить корни при помощи поддержки со стороны Польши и Литвы, России нужно выводить на политическую арену своих сторонников, поддерживать их и делать все, чтобы на предстоящих парламентских выборах пророссийские силы набрали большинство голосов.

Это будет серьезной гарантией, чтобы процесс интеграции восстановился, протесты перешли бы в конструктивное русло, а националисты не смогли бы на них влиять, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.