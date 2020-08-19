Во время очередного выступления на радио Владимир Жириновский поспорил с ведущим о том, что Белоруссия очень скоро войдет в состав РФ, об этом после эфира лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале 19 августа

Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Следующим постом в Telegram политик объявил голосование «Войдет ли Белоруссия в состав России?». Подписчики продолжают голосовать, на данный момент почти 70% ответивших считают, что в состав Российской Федерации Белоруссия на войдет.

Ранее лидер либерал-демократов уже высказывался о происходящем в Белоруссии. Сначала он предсказал, что Лукашенко скоро сбежит из своей страны. Потом Жириновский сказал, что последнее слово в решении белорусского вопроса — за Россией: «Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).