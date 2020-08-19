«Поспорили с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до нового года Белоруссия войдёт в состав России», — написал Жириновский.
Следующим постом в Telegram политик объявил голосование «Войдет ли Белоруссия в состав России?». Подписчики продолжают голосовать, на данный момент почти 70% ответивших считают, что в состав Российской Федерации Белоруссия на войдет.
Ранее лидер либерал-демократов уже высказывался о происходящем в Белоруссии. Сначала он предсказал, что Лукашенко скоро сбежит из своей страны. Потом Жириновский сказал, что последнее слово в решении белорусского вопроса — за Россией: «Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).