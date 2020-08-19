Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посетит Донецкую область, чтобы проинспектировать работу больниц в Славянске и Краматорске. Об этом он заявил в ходе брифинга в среду, 19 августа

«Я сейчас нахожусь в городе Мерефа в Харьковской области, направляюсь на восток — в командировку в Славянск и Краматорск. У меня там очень обширная программа, я хочу посетить Донецкий национальный медицинский университет, больницы в Краматорске и Славянске… Увидеть те проблемы, с которыми они сталкиваются, найти пути решения этих проблемных вопросов — это все лежит в нашей плоскости по реформированию системы здравоохранения», — сказал Степанов.