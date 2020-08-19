Незарегистрированный оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Валерий Цепкало прилетел в Польшу. Об этом поздно вечером 18 августа сообщил Telegram-канал РИА Новости

Цепкало попытался вылететь из Киева в Варшаву, но случилось непредвиденное © tsepkalo.by прибыл в Варшаву из Киева с женой Вероникой и двумя сыновьями.

Незадолго до этого оппозиционера не пустили в самолет польской авиакомпании LOT из-за проблем с документами. При этом он утверждал, что у него и членов его семьи есть действующие шенгенские визы, а также разрешение главного санврача Польши не отбывать карантин по прибытии в страну.

Десять дней назад Цепкало уже побывал в Польше безо всяких затруднений. Ранее он заявлял, что после Варшавы намерен поехать в Вильнюс. Именно в Литве сейчас находится Светлана Тихановская, которую оппозиционеры в Белоруссии называют легитимным президентом.