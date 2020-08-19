«Хочу уточнить такой момент: сейчас идет манипуляция от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить, наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами, как с Российской Федерацией, так с Украиной и странами Европейского союза. Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами», — объяснила Колесникова.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяют насилие.