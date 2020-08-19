Оппозиционный координационный совет Белоруссии намерен поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения с другими странами, в том числе с Россией и Украиной. Об этом 18 августа заявила один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, передает РИА Новости

Руслан Бортник: Поддержит ли Россия Лукашенко, зависит от исхода борьбы внутри протестного движения © Facebook, Ruslan Bortnik На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяют насилие.