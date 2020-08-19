В воскресенье, 16 августа, в Минске прошел масштабный антилукашенковский митинг, собравший, по разным оценкам, до 200 тысяч человек.
По мнению Мамиева, эта тенденция ничему не научит Лукашенко, который будет пытаться жить по-старому, как будто ничего не изменилось.
«Лукашенко забыл, что толпа — это женщина, она руководствуется эмоциями, а не разумом. Он просто стал ей немил, толпу, эту иррациональную вещь, ее почему-то никто не учитывает. Он перестал быть ее любимым мачо и отцом», — сказал журналист.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.