Журналист Алан Мамиев считает, что в глубине души президент Белоруссии Александр Лукашенко не понимает, чего от него хотят и за что его ненавидят. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Поддержит ли Россия Лукашенко, зависит от исхода борьбы внутри протестного движения © Facebook, Ruslan Bortnik

По мнению Мамиева, эта тенденция ничему не научит Лукашенко, который будет пытаться жить по-старому, как будто ничего не изменилось.

«Лукашенко забыл, что толпа — это женщина, она руководствуется эмоциями, а не разумом. Он просто стал ей немил, толпу, эту иррациональную вещь, ее почему-то никто не учитывает. Он перестал быть ее любимым мачо и отцом», — сказал журналист.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.