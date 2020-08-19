Прошедшие президентские выборы, в ходе которых действующий глава государства Александр Лукашенко одержал победу с результатом в 80% голосов, были грязными даже для Белоруссии с ее очень специфическим избирательным процессом. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: В любом случае для Белоруссии Россия - это уже не Лукашенко © Facebook, Игорь Лесев Александра Лукашенко провели самый масштабный за всю историю страны митинг. Лукашенко тоже выступил перед своими сторонниками, которых оказалось в разы меньше.

«Лукашенко попытался развести всех — от мирового сообщества до своих же сограждан, — но по итогу наказал только самого себя. Особенно вызывающим выглядит официальный результат — 80%. И это на фоне массовых акций протеста, которые проходят по всей стране. Этим диким процентом он потерял легитимность в глазах значительной части белорусского общества, и это уже ничем не исправишь», — категоричен эксперт.

По его мнению, сейчас Лукашенко живет в стране, где огромное количество людей уверено, что «царь ненастоящий», и именно этим отличаются протестные движения в Белоруссии от всех предыдущих.

Если раньше даже у оппозиции не было сомнений, что Лукашенко поддерживают большинство белорусов, то теперь в этом сомневаются даже сторонники президента, подчеркнул Лесев.

Это личная катастрофа Лукашенко, и теперь любое развитие ситуации — от жесткого разгона протестов до поиска компромиссов — приведет президента к неминуемому краху, добавил публицист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.