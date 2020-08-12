Раньше даже у оппозиции не было сомнений, что Лукашенко поддерживает большинство белорусов. Теперь в этом сомневаются даже его сторонники. Это личная катастрофа Лукашенко, считает киевский писатель и публицист Игорь Лесев

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявила победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: по вечерам и ночам люди массово выходят на улицы городов страны.

При этом силовики жестко зачищают протесты: бросают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями. В ответ в них уже летят «коктейли Молотова».

- Игорь, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— Выборы были грязными даже для Белоруссии с ее очень специфическим избирательным процессом. А Лукашенко попытался развести всех — от мирового сообщества до своих же сограждан, — но по итогу наказал только самого себя. Особенно вызывающим выглядит официальный результат — 80%. И это на фоне массовых акций протеста, которые проходят по всей стране.

Этим диким процентом он потерял легитимность в глазах значительной части белорусского общества, и это уже ничем не исправишь.

С понедельника Лукашенко живет в стране, где огромное количество людей уверено, что «царь ненастоящий». Этим, собственно, и отличаются протестные движения в Белоруссии от всех предыдущих.

Раньше даже у оппозиции не было сомнений, что за Лукашенко «топит» большинство белорусов. Теперь в этом сомневаются даже его сторонники. Это личная катастрофа Лукашенко, и теперь любое развитие ситуации — от жесткого разгона протестов до поиска компромиссов — приведет президента к неминуемому краху. Он попал. И винить может только одного себя.

- С 11 августа оппозиция объявила забастовку по всей стране. Уличные протесты, судя по всему, продолжатся. Каким вы видите будущее протеста? Может ли быть некий политический компромисс?

— От забастовки зависит очень многое. Если она случится и будет эффективной, это будет окончательный крах Лукашенко. Будет развеян миф, что против Лукашенко выступают только тинейджеры, айтишники и прочий молодняк с неопределенным образом жизни.

К тому же следует учитывать ресурсную базу республики. Длительный простой на ведущих предприятиях еще больше усугубит экономическую ситуацию в стране, которая и так шаткая с текущим коронавирусом.

А вот протесты, несомненно, продолжатся. Они стали тем самым выхлопом пара, который нужен любой стране. Лукашенко этого не понимает, потому стратегически проигрывает. Протест в Белоруссии уже стал самодостаточным явлением. Это та самая политическая вовлеченность масс, которую тысячи людей за четверть века не имели и теперь получили пусть и в такой извращенной форме. Самое опасное, если в стране появится оружие, а протесты станут продолжительными во времени. Тогда уже судьбу Лукашенко могут решить даже внутренние силовые элиты (других там нет).

Ну и самое паршивое для Лукашенко — политического компромисса в сложившейся ситуации быть не может в принципе. Белорусы протестуют не за что-то, а исключительно против Лукашенко во власти. А сам Лукашенко готов пойти на что угодно, хоть на разрыв союзных отношений с Россией — об этом он уже прямо заявлял, — но только, чтобы остаться у власти. Это системный тупик.

К тому же Лукашенко даже договариваться особо не с кем. И в этом тоже его вина. Все 25 лет он систематически зачищал любую оппозицию в стране. У протестов нет единого центра, как это было в том же Киеве образца 2013 года. Весь протест сводится к одной фразе — «Беларусь без Лукашенко».

- Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов, а после уехала в Литву. В то же время политики США и Европы призывают Лукашенко прекратить аресты и «готовиться передать власть». Выборы при этом они, разумеется, называют недемократичными и несвободными.

— Тихановская — это ширма. Несчастная баба, у которой мужик в тюрьме и которая волею случая влезла в эту стихию. За нее ведь голосовали не потому, что она Тихановская, а только потому, что она не Лукашенко. И то, что она сейчас в Литве, — это ничего не значит. Она стала только формальным катализатором протеста.

Позиция Штатов и ЕС тут более понятна. Они почувствовали кровь и видят, что Лукашенко зашатался. Любой другой президент в Белоруссии для них будет означать несомненное удаление республики от России. А выждав сутки и увидев, что протесты в Белоруссии по-настоящему массовые, они теперь будут только ужесточать риторику. Ну а в случае, если Лукашенко пойдет с протянутой рукой к Путину — а к этому пока что все идет, — я не исключаю, что американцы начнут системное финансирование оппозиционных протестов.

- На ваш взгляд, как теперь будет действовать условный Запад? Может ли быть «венесуэльский» или другой существовавший ранее сценарий?

— Все будет зависеть от комфортности самого Лукашенко внутри страны. Главная задача Запада — не допустить необратимой интеграции Белоруссии с Россией. Имеется в виду превращение ее в еще один субъект РФ с единой валютой, таможней и т.д.

Если Лукашенко усидит, Запад может дать ему гарантии неприкосновенности при умеренном дистанцировании от России и начнет с ним кулуарно обсуждать вопрос трансформации власти. Например, договорятся, что этот его срок последний, а дальше он точно уходит.

Если же Лукашенко побежит к России, выполняя все ее политические ультиматумы, раскачка ситуации в Белоруссии Западом станет более агрессивной.

- Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на происходящее в Белоруссии? Особенно после многочисленных антироссийских заявлений и действий Лукашенко.

— Путин иногда поражает своей выдержкой и умением подавлять, по крайне мере, публично, свои эмоции. И это притом что Лукашенко не просто делал антироссийские выпады, он откровенно оскорблял Кремль накануне выборов. Но и у России сейчас крайне сложная ситуация. Лукашенко они поддерживают, потому что ничего другого сейчас не остается. Но и расписываться сейчас активно за него — это значит генерировать внутри белорусского общества русофобию.

Лукашенко ведь в стране непопулярен — это факт. А ведь только он натянул на себя покрывало «единственного пророссийского политика». Хотя это та еще иллюзия. Просто напомню. Он так и не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Он по-прежнему считает Крым частью Украины. Он отказал в размещении военно-воздушной базы РФ на территории республики. И он сам стопорит реальную интеграцию республики в союзное с Россией государство.

Думаю, Кремль пока что будет выжидать и смотреть по ситуации, как это было с Арменией. Но с Арменией было проще. Во-первых, она стратегически не столь важна. А во-вторых, кто бы там ни пришел к власти, от стратегического союза с РФ все равно никуда не денется. А Белоруссия нужна всем, и в первую очередь Западу как еще один антироссийский форпост.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии?

— Это зависит от того, каким теперь будет сам Лукашенко. Однозначно, он уже не политический долгожитель. И теперь вопрос стоит так — готов он кинуться в состав России с омутом в голове или будет метаться, пытаясь усидеть уже даже не на двух (российский и западный вектор), а на трех стульях (кризис легитимности в своей стране).

Если он готов на поглощение Россией, Кремль его поддержит, разделив весь негатив внутри республики и на международной арене. Если нет — на Лукашенко следует ставить крест и искать своего будущего кандидата, уже выстраивая с новой политической элитой какие-то взаимоотношения.

В любом случае Белоруссия для России — это не Лукашенко. В Кремле должны это понимать.