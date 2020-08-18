Трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна продолжить работу на другой площадке, отказавшись от посреднических услуг Минска. Об этом в эфире телеканал «Украина 24» заявил народный депутат от президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко

Кроме того, группа депутатов от президентской фракции в парламенте распространила заявление, в котором осудила действия президента Белоруссии Александра Лукашенко и выразила солидарность с протестующими.

По словам Богдана Яременко, вопрос переноса места работы ТКГ следует решить в ходе консультаций.

«Потому что есть еще Россия, для которой тоже должно быть комфортное место. Есть еще ОБСЕ, но там, думаю, меньше проблем. Есть достаточное количество вариантов теоретически», — сказал он.

Яременко полагает, что переговоры по Донбассу могут продолжиться в Швейцарии, Казахстане и Турции. Главное — это отказаться от посреднических услуг Минска.

Алексей Мухин: Сейчас единственная надежда Лукашенко — модерирование ситуации в Белоруссии со стороны России © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.