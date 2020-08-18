Кроме того, группа депутатов от президентской фракции в парламенте распространила заявление, в котором осудила действия президента Белоруссии Александра Лукашенко и выразила солидарность с протестующими.
По словам Богдана Яременко, вопрос переноса места работы ТКГ следует решить в ходе консультаций.
«Потому что есть еще Россия, для которой тоже должно быть комфортное место. Есть еще ОБСЕ, но там, думаю, меньше проблем. Есть достаточное количество вариантов теоретически», — сказал он.
Яременко полагает, что переговоры по Донбассу могут продолжиться в Швейцарии, Казахстане и Турции. Главное — это отказаться от посреднических услуг Минска.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.
Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.