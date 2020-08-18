Белорусское общество на фоне протестов охвачено эйфорией, при этом власти лишь способствуют его большей радикализации, отказываясь идти на компромиссы. Об этом доцент Белорусского государственного университета, политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

По мнению Шимова, протесты показали свою эффективность: власти пошли на попятную, отказавшись от применения силы и фактически предоставив улицы в распоряжение протестующих.

«Такого никогда не было… Белорусское общество сейчас охвачено эйфорией… Есть ощущение, что в обществе произошел необратимый перелом и "отмотать" ситуацию уже не удастся. При этом проявлять гибкость и идти на компромиссы белорусская власть пока не собирается, что способствует только радикализации настроений», — отметил эксперт.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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