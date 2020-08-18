«[Мирный трансфер] возможен, если Лукашенко, скажем, уйдет в отставку. Но это, правда, может означать впоследствии суд над Лукашенко, обвинение его по ряду статей уголовного кодекса, вплоть до убийств… Может, он уедет в другую страну. Это тоже будет мирный трансфер», — сказал эксперт.
Впрочем, он считает, что такой вариант маловероятен, так как, по мнению Безпалько, для Лукашенко власть — это наркотик, за который он будет стрелять до последнего.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.