В Белоруссии возможен мирный трансфер власти, однако для президента Александра Лукашенко он может иметь негативные последствия. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью Украине.ру

Белоруссия. Хроника протестов, 16 августа

Впрочем, он считает, что такой вариант маловероятен, так как, по мнению Безпалько, для Лукашенко власть — это наркотик, за который он будет стрелять до последнего.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.