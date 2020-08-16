Сообщается, что несколько десятков граждан Белоруссии и Украины собрались на Михайловской площади в центре Киева. Они провели вече, которое началось с минуты молчания в память о погибших в ходе протестов в Минске. После этого они маршем выдвинулись к посольству Белоруссии на Украине, где провели акцию солидарности.
В ходе акции у диппредставительства украинцы потребовали от властей не признавать результаты выборов президента Белоруссии. Кроме того, они потребовали, чтобы официальный Киев гарантировал политическое убежище всем белорусам, которых могут преследовать.
В то же время граждане Белоруссии на митинге у посольства требовали освободить политзаключенных и, чтобы глава государства ушел в отставку. Кроме того, митингующие требуют введения санкций в отношении белорусских властей международным сообществом.
Перед окончанием акции митингующие зажгли файеры. После заявления требований, присутствующие объявили о завершении акции и начали расходиться.
С 9 августа у посольства Белоруссии на Украине проходят митинги, на которых несогласные с результатами выборов президента белорусы, а также солидарные с ними украинцы и правозащитники требуют обнародования протокола голосования. Они также призывают белорусские власти прекратить силовые разгоны протестов в Белоруссии и соблюдать права задержанных.