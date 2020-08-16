Акция солидарности с гражданами Белоруссии, несогласными с итогами выборов президента и пострадавшими в ходе протестов, завершилась в воскресенье, 16 августа, у посольства Белоруссии в Киеве, передает РИА Новости

«Долой таракана усатого»: в Харькове прошел митинг в поддержку протестующих в Белоруссии – видео © скриншот с видео "Новости Харькова"

В ходе акции у диппредставительства украинцы потребовали от властей не признавать результаты выборов президента Белоруссии. Кроме того, они потребовали, чтобы официальный Киев гарантировал политическое убежище всем белорусам, которых могут преследовать.

В то же время граждане Белоруссии на митинге у посольства требовали освободить политзаключенных и, чтобы глава государства ушел в отставку. Кроме того, митингующие требуют введения санкций в отношении белорусских властей международным сообществом.

Перед окончанием акции митингующие зажгли файеры. После заявления требований, присутствующие объявили о завершении акции и начали расходиться.

С 9 августа у посольства Белоруссии на Украине проходят митинги, на которых несогласные с результатами выборов президента белорусы, а также солидарные с ними украинцы и правозащитники требуют обнародования протокола голосования. Они также призывают белорусские власти прекратить силовые разгоны протестов в Белоруссии и соблюдать права задержанных.