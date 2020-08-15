Хамские заявления бывшего призеднты Литвы Дали Грибаускайте в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, являются просто удачной попыткой напомнить о своей персоне. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Baltnews

Эксперт объяснил, почему Литва и Латвия серьезно поссорились из-за Белоруссии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Грибаускайте как-то надо выйти из пенсионного забвения и заявить, что она еще в игре, но для этого необходимо не просто заявление по Белоруссии, а предельно жесткая риторика. Поэтому она выбрала такой хамский базарный стиль, чтобы достучаться до СМИ. И, судя по всему, своего добилась», — считает эксперт.

Носович подчеркнул, что экс-президент даже к санкциям против Белоруссии призвать не может, так как за нее это уже сделали консерваторы и она не будет первой из литовских политиков.

Если бы Грибаускайте просто ограничилась стандартными для литовских политиков призваниями к гражданскому диалогу, миру и стабильности в Белоруссии, то ее слова не заметили бы даже литовские СМИ, не говоря уж о зарубежных, добавил политолог.