Протесты в Белоруссии развиваются эмоционально, а не рационально, временные лидеры оппозиции уже не управляют ситуацией, что создает риски усиления позиций России. Об этом экс-посол Украины в Белоруссии Игорь Лиховой сказал в интервью «Радио Свобода» 12 августа

Белорусско-украинские отношения сегодня находятся в неоднозначной ситуации - Бортник © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3 тыс. человек.

«В Украине в 2013-2014 годах протест выглядел как движение в Европу. А сейчас в Беларуси я этого не вижу… В протесте я не вижу движения "за", вижу только протест против президента страны… Есть такое выражение "становишься рабом того, кто тебя выкупил из рабства". В данном случае Россия имеет мощную силу влияния и может его использовать для своей выгоды. Самый простой сценарий: спасти действующую власть, которая потом будет благодарна», — считает Лиховой.

Ранее Украина, а также страны НАТО и ОБСЕ призвали белорусские власти воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Белоруссии продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.