Американская модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер позировала топлес украинскому фотографу Саше Самсоновой. Откровенный снимок 23-летняя дива опубликовала на своей странице в Instagram. Из одежды на фото только чёрная шляпка с вуалью и кольцо.
Кайли Дженнер также известна как успешная бизнесвумен, однако недавно журнал Forbes лишил её статуса самой молодой миллионерши мира.
Кайли не унывает и на предстоящую осень планирует сотрудничество с ещё одним украинским фотографом — Давидом Дубницким.
Дела Саши Самсоновой, по всей видимости, тоже пойдут в гору: под её фотографией, сделанной для Кайли Дженнер, почти 9 миллионов лайков.
Сама Дженнер имеет более 189 млн подписчиков в Instagram.