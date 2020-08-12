Откровенное фото Кайли Дженнер выложила 11 августа на своей странице в Instagram, публикация собрала более 50 тысяч комментариев

Американская модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер позировала топлес украинскому фотографу Саше Самсоновой. Откровенный снимок 23-летняя дива опубликовала на своей странице в Instagram. Из одежды на фото только чёрная шляпка с вуалью и кольцо.

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Кайли не унывает и на предстоящую осень планирует сотрудничество с ещё одним украинским фотографом — Давидом Дубницким.

Дела Саши Самсоновой, по всей видимости, тоже пойдут в гору: под её фотографией, сделанной для Кайли Дженнер, почти 9 миллионов лайков.

Сама Дженнер имеет более 189 млн подписчиков в Instagram.