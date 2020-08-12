«Я осуждаю жестокое подавление мирных протестов, последовавших после выборов в Белоруссии. Свобода выражения и свободная пресса являются фундаментальными правами всей Европы. Я призываю власти Белоруссии немедленно отпустить несправедливо арестованных граждан», — написал дипломат.
В МИД Нидерландов также заявили, что Амстердам вместе с другими членами Евросоюза осуждает насилие в отношении мирных протестующих и призывают политическое руководство вступить в подлинный диалог с гражданским обществом.
Приблизительно с тем же заявлением выступил и МИД Италии, в тексте которого также отмечается, что, по сообщениям многих, «не только местных» наблюдателей, президентские выборы в Белоруссии «не оправдали ожиданий» международного сообщества.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.