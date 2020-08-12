Министр иностранных и европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен призвал власти Белоруссии освободить задержанных в ходе акция протеста. Он заявил об этом 12 августа в посте на своей странице в Twitter

Пушков объяснил, как санкции Евросоюза повлияют на отношения Лукашенко с ближайшим окружением © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В МИД Нидерландов также заявили, что Амстердам вместе с другими членами Евросоюза осуждает насилие в отношении мирных протестующих и призывают политическое руководство вступить в подлинный диалог с гражданским обществом.

Приблизительно с тем же заявлением выступил и МИД Италии, в тексте которого также отмечается, что, по сообщениям многих, «не только местных» наблюдателей, президентские выборы в Белоруссии «не оправдали ожиданий» международного сообщества.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.